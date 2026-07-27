Вышел трейлер экшена «Надежда» с Фассбендером и звездой «Игры в кальмара»

На пресс-конференции в Каннах Алисия Викандер призналась, что заинтересовалась корейским кинематографом после посещения кинофестиваля в Пусане, когда только начинала актерскую карьеру. «Я просто влюбилась в азиатское кино», — уточняла она, добавив, что видела предыдущий фильм На Хон-джина «Вопль» и была «совершенно потрясена». Она собиралась работать с На Хон-джином над другим проектом, но он так и не состоялся. Потом режиссер связался с ней через два-три года, и она не раздумывая сказала «да».