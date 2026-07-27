Вышел трейлер экшена «Надежда» с Фассбендером и звездой «Игры в кальмара»

Вышел дублированный трейлер фантастического экшена «Надежда» с Чон Хо-ён («Игра в кальмара»), Майклом Фассбендером и Алисией Викандер. Роликом с РБК Life поделились в пресс-службе кинопрокатной компании «Уорлд Пикчерз», которая выпустит фильм в российский прокат 10 сентября.
Режиссер — На Хон-джин («Вопль»). Мировая премьера фильма прошла на Каннском кинофестивале в 2026 году. Права на прокат ленты были проданы свыше чем в 200 стран и территорий. В картине также снимались Тейлор Расселл («Целиком и полностью»), Хван Джон-мин («Ода моему отцу») и Чо Ин-сон («Классика»).
На пресс-конференции в Каннах Алисия Викандер призналась, что заинтересовалась корейским кинематографом после посещения кинофестиваля в Пусане, когда только начинала актерскую карьеру. «Я просто влюбилась в азиатское кино», — уточняла она, добавив, что видела предыдущий фильм На Хон-джина «Вопль» и была «совершенно потрясена». Она собиралась работать с На Хон-джином над другим проектом, но он так и не состоялся. Потом режиссер связался с ней через два-три года, и она не раздумывая сказала «да».
Говоря о своем участии в проекте, Фассбендер заявил, что решение сниматься в фильме ему помогла принять супруга — Алисия Викандер. «Алисия мне сказала это сделать!» — пошутил актер. Он также отметил режиссерский стиль На Хон-джина: «Никогда не знаешь, что будет дальше. Он смешивает жанры, комедию, абсурд, а затем делает все очень реалистичным».
Сюжет: Обратный отсчет для человечества был запущен из-за охотничьей находки в глуши портового городка. Жители оказались «один на один с инопланетным кошмаром, не поддающимся земной логике».
Бюджет ленты — около 70 млрд вон (примерно 3,7 млрд руб.). Как заявили в пресс-релизе, это самый дорогой фильм в истории южнокорейского кинематографа. На Хон-джин уже написал сценарий продолжения.
Трейлер экшен-триллера «Во власти страха» с Антонио Бандерасом.
Ранее вышел трейлер экшен-триллера «Во власти страха» с Антонио Бандерасом в главной роли. Картина посвящена борьбе за выживание среди вооруженных преступников и кровожадных акул, сообщили РБК Life в пресс-службе дистрибьютора проекта «Атмосфера кино».
В фильме рассказывается о пятерых друзьях, отправляющихся в отпуск, чтобы испытать острые ощущения во время погружения в клетке к белым акулам. Но путешествие оказывается ловушкой. На компанию нападают преступники во главе с Бернсоном (Антонио Бандерас). Две девушки оказываются запертыми под водой среди акул с ограниченным запасом кислорода. Им предстоит бороться и с хищниками, и с вооруженными убийцами на поверхности.
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