В Сети опубликовали забавное видео панды Жуи из Московского зоопарка

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке родились сразу восемь детенышей дагестанского тура. Отмечается, что обычно потомство этого вида рождается в начале лета и уже через несколько дней уверенно прыгает по скалам. Также довольно быстро у них появляются маленькие рожки, которые впоследствии закручиваются в спираль и достигают впечатляющих размеров: у самцов — до одного метра, у самок — до 30 см.