В Сети опубликовали забавное видео панды Жуи из Московского зоопарка

В Сети появился забавный видеоролик утренних игр и падений панды Жуи из Московского зоопарка. Пушистый медведь совершил несколько попыток достать игрушку, набитую стружкой, раскачиваясь на качелях, видео опубликовало учреждение в своем телеграм-канале.
«У Жуи сегодня утром о-о-очень бодрое настроение, ну богатырь!» — гласит подпись к ролику. На видео самец демонстрирует игривый характер и упорство, несколько раз падая с качелей, но все равно возвращаясь к попытке достичь свою цель.
Кадры с играми и новыми увлечениями Жуи часто вирусятся в Сети. Так, например, ранее пользователи наблюдали за тем, как самец панды рисует картину на холсте. Публикация появилась вскоре после рождения их совместного с Диндин детеныша. Новоиспеченный отец тогда занялся искусством.
Что известно о Жуи.
Самец панды по кличке Жуи появился в Московском зоопарке в апреле 2019 года, его вместе с самкой Диндин передали в Россию из Китая в честь 70-летия дипломатических отношений между государствами. Тогда Жуи было три года, а Диндин — два.
В августе 2023 года пара обзавелась потомством, у них родилась дочь, которую впоследствии назвали Катюшей. Это первый в истории России детеныш большой панды. Отмечается, что в неволе эти животные размножаются крайне редко. При рождении Катюша весила 150 г.
В Москве родились малыши дагестанских туров.
Ранее стало известно, что в Московском зоопарке родились сразу восемь детенышей дагестанского тура. Отмечается, что обычно потомство этого вида рождается в начале лета и уже через несколько дней уверенно прыгает по скалам. Также довольно быстро у них появляются маленькие рожки, которые впоследствии закручиваются в спираль и достигают впечатляющих размеров: у самцов — до одного метра, у самок — до 30 см.
Вид относится к высокогорных копытных, помимо него, на «Турьей горке» живут голубые бараны и винторогие козлы. По словам представителей зоопарка, это лишь начало «высокогорного беби-бума».
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