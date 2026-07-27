Авиапатрулирование выявило 76% лесных пожаров в Нижегородской области

В Нижегородской области продолжается работа системы авиапатрулирования — она задействована в регионе в пожароопасный период и показывает высокую эффективность. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
В рамках программы ежегодно обеспечивается до 580 лётных часов, система способна автоматически обнаруживать задымления на расстоянии до 20 км и помогает выявлять 76% лесных пожаров.
Благодаря авиамониторингу в текущем сезоне удалось оперативно зафиксировать и потушить два очага возгорания. Наибольший контроль сохраняется за территориями Борского, Воскресенского, Михайловского и Выксунского лесничеств — это зоны повышенного риска, где по статистике чаще всего возникают пожары.
Дополнительно в регионе действует сеть наземного патрулирования: она включает 255 маршрутов общей протяжённостью 17 тысяч километров. Комплекс воздушных и наземных мер реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и Народной программы — они ставят своей целью надёжную охрану лесного фонда.
Специалисты напоминают: сейчас в регионе — активный сезон сбора грибов и ягод. Любителям «тихой охоты» важно соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, нельзя бросать окурки и разводить костры в непредназначенных для этого местах.
Опасность может представлять даже выброшенная стеклянная бутылка: в солнечную погоду она способна сработать как линза и спровоцировать возгорание. Сохранение лесов — общая ответственность, и безопасность зависит от внимательности каждого посетителя леса.
Ранее почти 150 вылетов совершила санавиация Нижегородской области за полгода.