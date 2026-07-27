Авиапатрулирование выявило 76% лесных пожаров в Нижегородской области

Благодаря авиамониторингу в текущем сезоне удалось оперативно зафиксировать и потушить два очага возгорания. Наибольший контроль сохраняется за территориями Борского, Воскресенского, Михайловского и Выксунского лесничеств — это зоны повышенного риска, где по статистике чаще всего возникают пожары.