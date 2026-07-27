Семью ветерана СВО из Дивногорска наградят в Кремлевском дворце за победу во всероссийском конкурсе

Семья Валерия и Ирины Целищевых из Дивногорска заняла первое место во Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Семья защитника Отечества». С победой их поздравил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Валерий и Ирина вместе уже двадцать лет, воспитывают троих детей — Александра, Павла и Викторию. Ребята успешно учатся, занимаются спортом и творчеством, а сама семья активно участвует в жизни родного Дивногорска.
В 2022 году Валерий добровольно отправился на спецоперацию, за мужество и самоотверженность награжден медалью Жукова. Всё это время семья была его надежной опорой. Сейчас они снова вместе и своим примером показывают, что любовь, верность и поддержка помогают преодолеть любые испытания.
Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Семья» и объединил более 11 тысяч участников со всей страны. Церемония награждения победителей пройдет в Государственном Кремлевском дворце осенью.
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