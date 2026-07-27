Семью ветерана СВО из Дивногорска наградят в Кремлевском дворце за победу во всероссийском конкурсе

В 2022 году Валерий добровольно отправился на спецоперацию, за мужество и самоотверженность награжден медалью Жукова. Всё это время семья была его надежной опорой. Сейчас они снова вместе и своим примером показывают, что любовь, верность и поддержка помогают преодолеть любые испытания.