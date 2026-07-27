В городе Томари на Сахалине оснастили краеведческий музей

Краеведческий музей в городе Томари Сахалинской области в конце июня получил новое оборудование. Закупка оснащения стала возможной благодаря реализации нацпроекта «Семья», сообщили в Управлении культуры, спорта и молодежной политики Томаринского муниципального округа.
В частности, в учреждении появился современный интерактивный стол. Новое оборудование используется для демонстрации видеороликов и презентаций во время экскурсий и тематических лекций.
Также были заключены договоры на изготовление и поставку профессионального выставочного оборудования и современных витрин. Это позволило значительно обновить экспозиционное пространство и привести музей в соответствие с современными стандартами.
Томаринский краеведческий музей, основанный в сентябре 2002 года, размещен в здании районного Дома культуры на втором этаже и представляет собой один выставочный зал с рядом витрин и информационных стендов в холле у его входа. В числе разделов музея — геология, фауна, айнская культура, японская керамика, корейский отдел, русский быт и другие.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.