В городе Томари на Сахалине оснастили краеведческий музей

Томаринский краеведческий музей, основанный в сентябре 2002 года, размещен в здании районного Дома культуры на втором этаже и представляет собой один выставочный зал с рядом витрин и информационных стендов в холле у его входа. В числе разделов музея — геология, фауна, айнская культура, японская керамика, корейский отдел, русский быт и другие.