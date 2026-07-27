Свыше 106 км дорог отремонтировали в Саратовской области с начала года

В частности, специалисты привели в порядок 17 трасс регионального значения. Четыре из них — переходящие объекты с 2025 года. Протяженность этих отремонтированных участков превышает 104 км. Они расположены в Аткарском, Базарно-Карабулакском, Балашовском, Екатериновском, Красноармейском, Лысогорском, Марксовском, Татищевском районах, а также в Саратове.