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Свыше 106 км дорог отремонтировали в Саратовской области с начала года

К завершению также близятся работы на 14 участках трасс общей протяженностью 63 км.

Более 106 км трасс обновили в Саратовской области с начала года, сообщили в министерстве дорожного хозяйства региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В частности, специалисты привели в порядок 17 трасс регионального значения. Четыре из них — переходящие объекты с 2025 года. Протяженность этих отремонтированных участков превышает 104 км. Они расположены в Аткарском, Базарно-Карабулакском, Балашовском, Екатериновском, Красноармейском, Лысогорском, Марксовском, Татищевском районах, а также в Саратове.

В то же время в Энгельсе завершен ремонт четырех участков дорог. Их общая протяженность составляет 2,7 км.

Кроме того, к завершению близятся работы на 14 участках дорог общей протяженностью 63 км. Также подрядчики приступили к обновлению 45 отрезков трасс в 18 муниципальных районах и городском округе Саратов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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