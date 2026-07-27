В Петербурге задержали мужчину, который бегал босиком по двору Эрмитажа

В Санкт-Петербурге задержали проникшего на территорию Государственного Эрмитажа неадекватного мужчину, который босиком бегал по территории музея. Об этом в «Максе» сообщила пресс-служба Росгвардии.
Инцидент произошел в воскресенье, 26 июля. Босой мужчина, одетый в майку и шорты, проигнорировал специальный модуль для досмотра посетителей и перелез через ограду здания Эрмитажа, проникнув на территорию музея. Во дворе хулиган громко кричал, размахивал руками и бегал по территории.
На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Совместно со службой безопасности музея задержали 28-летнего молодого человека. Сообщается, что мужчина не отдавал отчета в своих действиях, в связи с чем сотрудники приняли решение вызвать на место бригаду скорой помощи.
«Прибывшие медики осмотрели мужчину и впоследствии госпитализировали его в одну из городских психиатрических больниц», — отметили в Росгвардии.
Другие инциденты в Эрмитаже.
Это далеко не первый случай, когда россияне проявляют неадекватное поведение в стенах Государственного Эрмитажа. Так, в мае 2026 года мужчина сел на Большой императорский трон в Георгиевском зале и начал громко зачитывать некий текст. На попытку остановить провокацию посетитель отреагировал агрессивно. «Самопровозглашенный монарх» был задержан, им оказался 45-летний местный житель. Нарушителя доставили в 78-й отдел полиции. По данным пресс-службы Эрмитажа, при задержании у него изъяли небольшой нож-танто, спрятанный в обуви.
До этого, в марте 2025 года, посетитель Эрмитажа Александр Дробышев решил посидеть на троне магистра Мальтийского ордена конца XVIII века, принадлежавшем императору Павлу I. На активные предостережения смотрителей посетитель отреагировал недружелюбно и демонстративно положил ноги на подножную скамеечку. В итоге он причинил экспонатам механические повреждения, среди которых деформация сиденья трона, сечение и разрыв ткани бархата на его поверхности, трещины и разрывы ткани бархата подножной скамьи. Суд взыскал с него стоимость реставрационных работ — 825 813 ₽ 59 коп. и госпошлину 21 516 ₽
Похожий инцидент случился в ноябре 2025 года в филиале Русского музея в Инженерном замке: посетительницы решили примерить на себя корону, которая представляет собой тактильную копию, разработанную ля незрячих и слабовидящих посетителей (оригинал хранится в Московском Кремле).
В пресс-службе Русского музея объяснили: хоть и корона создана для того, чтобы ее брали в руки, самостоятельно брать и примерять модель нельзя. Корону используют во время адаптированных экскурсий и снимают с подставки только под контролем экскурсовода.
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