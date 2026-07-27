В Петербурге задержали мужчину, который бегал босиком по двору Эрмитажа

Это далеко не первый случай, когда россияне проявляют неадекватное поведение в стенах Государственного Эрмитажа. Так, в мае 2026 года мужчина сел на Большой императорский трон в Георгиевском зале и начал громко зачитывать некий текст. На попытку остановить провокацию посетитель отреагировал агрессивно. «Самопровозглашенный монарх» был задержан, им оказался 45-летний местный житель. Нарушителя доставили в 78-й отдел полиции. По данным пресс-службы Эрмитажа, при задержании у него изъяли небольшой нож-танто, спрятанный в обуви.