Тамбовский «Хогвартс» снова готовят к продаже

Здание построено по проекту петербургского архитектора Адама Дитриха в стиле английского романтизма. Решение о его возведении приняло Тамбовское губернское земское собрание в ознаменование 300-летия Дома Романовых. Учебное заведение учреждено императором Николаем II в мае 1912 года. Занятия в училище начались в 1916 году, а в 2013 году Чакинский аграрный техникум был закрыт «в связи с малым количеством студентов и аварийным состоянием некоторых помещений». За время существования техникум подготовил более 20 тыс. специалистов.