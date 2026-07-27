«Опаснее глубокой ямы». ОСВОД предупредил белорусов о правилах 20 секунд и 10 шагов на воде

Также в организации подчеркнули, что надувные матрасы, круги и игрушки-животы — опаснее глубокой ямы на дне водоема. Ветром и волнами эти предметы уносит за буйки за две минуты. А когда ребенок соскальзывает с надувного круга, он уходит под воду головой вниз, самому выбрать потом из воды невозможно.