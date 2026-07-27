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«Опаснее глубокой ямы». ОСВОД предупредил белорусов о правилах 20 секунд и 10 шагов на воде

Белорусы обязаны бежать на помощь, если дети ведут себя на воде именно так.

Источник: Комсомольская правда

В ОСВОД сказали как белорусы, особенно родители должны вести себя у воды на отдыхе, чтобы избежать несчастья.

Спасатели предупредили, что самое страшное на пляже — это тишина, так как тонущий человек не кричит.

— Человек молча уходит под воду за 20 — 60 секунд, — заметили в организации.

В ОВОД сказали, что признаками тонущего человека являются: открытый рот и запрокинутая назад голова, стеклянные глаза без осмысленного взгляда, гребки руками вниз, как по лестнице.

— Если ребенок молча смотрит на вас из воды — бросайтесь к нему, не ждите крика, — предупредили спасатели.

Также в организации подчеркнули, что надувные матрасы, круги и игрушки-животы — опаснее глубокой ямы на дне водоема. Ветром и волнами эти предметы уносит за буйки за две минуты. А когда ребенок соскальзывает с надувного круга, он уходит под воду головой вниз, самому выбрать потом из воды невозможно.

В ОСВОД подчеркнули, что такие надувные средства подходят лишь для игр у самого берега, где человек до дна достает ногами. На круге или матрасе отпускать ребенка нельзя дальше вытянутой руки.

Спасатели посоветовали родителям придерживаться правил 20 секунд и 10 шагов. Находится от ребенка — максимум в 10 шагов. Видеть его постоянно, минимум каждые 20 секунд, сканируя поверхность воды взглядом.

Тем временем белорусы смогут узнавать свой вес в драниках.