За 10 лет доля домов с водопроводом в области выросла до 98%, горячей водой — до 91%

конец 2025 года одиночное протяжение водопроводных сооружений составило 5 026 километров, из них 2 862 километра — уличные сети. Водопроводом оснащены 98% жилого фонда области.
За десять лет доля жилой площади с водопроводом выросла с 95,6% до 98,0%, с канализацией — с 93,2% до 96,6%, с ваннами — с 84,1% до 90,2%, с горячим водоснабжением — с 80,9% до 91,4%. В сельской местности прогресс ещё заметнее: за тот же период доля домов с водопроводом увеличилась с 83,7% до 92,0%, с горячей водой — с 63,8% до 84,1%. Для сравнения: в 1995 году горячей водой в сёлах были оборудованы лишь 16% домов.
В 2025 году в сеть подано 93,4 млн кубометров воды, что на 0,7% меньше, чем в 2024-м. Потребителям отпущено 69,8 млн кубометров (на 3,3% больше), из них населению — 49,1 млн кубометров (на 0,2% больше). Методика учёта аварий с 2021 года изменилась: теперь фиксируют только полные или частичные отключения воды на срок более восьми часов.