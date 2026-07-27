За 10 лет доля домов с водопроводом в области выросла до 98%, горячей водой — до 91%

За десять лет доля жилой площади с водопроводом выросла с 95,6% до 98,0%, с канализацией — с 93,2% до 96,6%, с ваннами — с 84,1% до 90,2%, с горячим водоснабжением — с 80,9% до 91,4%. В сельской местности прогресс ещё заметнее: за тот же период доля домов с водопроводом увеличилась с 83,7% до 92,0%, с горячей водой — с 63,8% до 84,1%. Для сравнения: в 1995 году горячей водой в сёлах были оборудованы лишь 16% домов.