Идеальным соусом для нежной домашней шаурмы поделилась волгоградка

Идеальную шаурму легко можно приготовить дома, считает фуршетный мастер из Волгограда Елизавета Герман. Блюдо она готовит на мангале. Но те, у кого такой возможности нет, могут использовать для обжарки и обычную сковороду. Главное — правильно собрать ингредиенты и подготовить идеальный соус.
Первым делом нужно нашинковать капусту, слегка её присолить и хорошенько помять в ёмкости — тогда она отдаст свой сок, и шаурма получится сочной. Помидоры и огурцы можно нарезать хоть кубиком, хоть соломкой — вкус от этого не изменится.
А вот от составляющих соуса зависит многое. Волгоградка собирает его из сметаны, майонеза, мелко нашинкованного укропа и чеснока по вкусу.
На лист плотного лаваша выкладывается капуста, уже перемешанная с соусом, кусочки обжаренной на мангале курочки, слой соуса, помидоры, огурцы, нашинкованная морковь и снова соус. Начинка закрывается лавашем с краёв и сворачивается рулоном. Вкус будет не хуже, чем у самого умелого мастера.
Ранее рецептом необычайно вкусных малосольных огурцов поделилась хуторянка Виктория Неклюдова.
Видео: @furshet_vlg*
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