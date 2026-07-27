Идеальным соусом для нежной домашней шаурмы поделилась волгоградка

Идеальную шаурму легко можно приготовить дома, считает фуршетный мастер из Волгограда Елизавета Герман. Блюдо она готовит на мангале. Но те, у кого такой возможности нет, могут использовать для обжарки и обычную сковороду. Главное — правильно собрать ингредиенты и подготовить идеальный соус.