Водой в Калининградской области обеспечены 98% домов, горячей — 91%

За последние десять лет доля жилой площади с водопроводом выросла с 95,6% до 98,0%, с канализацией — с 93,2% до 96,6%, с ваннами — с 84,1% до 90,2%, с горячей водой — с 80,9% до 91,4%. В сельской местности прогресс ещё заметнее: водопровод появился у 92% домов (с 83,7% в 2016-м), горячая вода — у 84,1% (было 63,8%). Для сравнения: в 1995 году горячей водой в сёлах были оборудованы лишь 16% домов.