Водой в Калининградской области обеспечены 98% домов, горячей — 91%

На конец 2025 года одиночное протяжение водопроводных сооружений в Калининградской области составило 5 026 километров, из них 2 862 км — уличные сети. При этом почти половина — 2 459 км — нуждаются в замене. Водопроводом оснащены 98% жилого фонда, горячим водоснабжением — 91,4%.
За последние десять лет доля жилой площади с водопроводом выросла с 95,6% до 98,0%, с канализацией — с 93,2% до 96,6%, с ваннами — с 84,1% до 90,2%, с горячей водой — с 80,9% до 91,4%. В сельской местности прогресс ещё заметнее: водопровод появился у 92% домов (с 83,7% в 2016-м), горячая вода — у 84,1% (было 63,8%). Для сравнения: в 1995 году горячей водой в сёлах были оборудованы лишь 16% домов.
В 2025 году в сеть подано 93 399,5 тыс. кубометров воды, что на 0,7% меньше, чем в 2024-м. Потребителям отпущено 69 759,9 тыс. кубометров (на 3,3% больше), населению — 49 102,0 тыс. (на 0,2% больше).
Количество аварий в системе водоснабжения за десять лет кардинально сократилось — с 1 312 в 2019 году до 19 в 2025-м. Однако методика учёта изменилась: с 2021 года фиксируются только полные или частичные отключения воды на срок более восьми часов. До этого в статистику включали все технические заявки.