В Ленинском районе Нижнего Новгорода завершили все шесть объектов по проекту «Вам решать!»

Родители и школьники положительно оценили результат: они отметили безопасность, удобство и яркий дизайн новой территории. Глава районной администрации Сергей Лукоянов напомнил, что с начала проекта в Ленинском районе реализовано 52 инициативы — в 2026 году работы выполнены в четырёх образовательных учреждениях и на двух городских дорогах. На реализацию следующего года нижегородцы могут подать предложения на портале GOLOSA.RU — приём заявок продолжается до 1 сентября.