В Ленинском районе Нижнего Новгорода завершили все шесть объектов по проекту «Вам решать!»

В Ленинском районе Нижнего Новгорода завершены все шесть объектов, запланированных в 2026 году в рамках инициативного бюджетирования «Вам решать!», сообщили в пресс-службе городской администрации. Последним стала новая многофункциональная спортивная площадка при лицее № 180, которую осмотрели глава администрации района Сергей Лукоянов, педагоги и родители.
Подрядчики уложили новое покрытие, нанесли разметку, установили баскетбольные стойки и привели в порядок ограждения; для безопасности детей использовано ударопоглощающее покрытие и современное спортивное оборудование. Директор лицея и депутата городской Думы Оксана Смолина отметила, что проект получил широкую поддержку жителей, педагогов и родителей: с 1 сентября площадка будет использоваться на уроках физкультуры, для внеурочных секций и районных соревнований.
Родители и школьники положительно оценили результат: они отметили безопасность, удобство и яркий дизайн новой территории. Глава районной администрации Сергей Лукоянов напомнил, что с начала проекта в Ленинском районе реализовано 52 инициативы — в 2026 году работы выполнены в четырёх образовательных учреждениях и на двух городских дорогах. На реализацию следующего года нижегородцы могут подать предложения на портале GOLOSA.RU — приём заявок продолжается до 1 сентября.
Председатель Молодёжного парламента Владимир Москаленко подчеркнул, что участие жителей в голосовании способствует созданию современной спортивной инфраструктуры и даёт школьникам новые возможности для подготовки к соревнованиям разного уровня. Глава города Юрий Шалабаев также призвал горожан участвовать в проекте и напомнил о контрольной роли руководства районов в ходе работ.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде прошла первая стратсессия «Мастерская будущего» в рамках проектов «Вам решать!» и «Основа».