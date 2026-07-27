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Шторм в Ростовской области перегрузил систему 112, зафиксировали тысячи звонков

ДПЧС: рекордную нагрузку на систему «112» зафиксировали на Дону во время шторма.

Источник: Комсомольская правда

Тысячи звонков от жителей Ростовской области поступили на номер «112» во время шторма и после стихии. Зафиксировали рекордную нагрузку ни линии, сообщает в соцсетях пресс-служба регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС (ДПЧС).

25 июля операторы системы «112» приняли 98 526 вызовов, 26 июля — 59 641 вызов. В момент разгула непогоды зарегистрировали более 8 тысяч звонков в течение одного часа.

— Из-за резкого увеличения количества обращений возникали трудности с возможностью дозвониться. Сейчас линия «112» работает в штатном режиме, — прокомментировали в ДПЧС.

Напомним, по экстренному номеру нужно звонить при угрозе жизни, здоровью или имуществу.

К этому моменту в Ростове убрали 356 поваленных деревьев. В востановительных работах задействовали 30 бригад и 28 единиц техники.

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