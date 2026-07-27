Шторм в Ростовской области перегрузил систему 112, зафиксировали тысячи звонков

Тысячи звонков от жителей Ростовской области поступили на номер «112» во время шторма и после стихии. Зафиксировали рекордную нагрузку ни линии, сообщает в соцсетях пресс-служба регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС (ДПЧС).