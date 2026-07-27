«РСХБ-Страхование» обжаловало отказ во взыскании с воронежских властей 889 млн

Параллельно инфицированными объектами были признаны и два предприятия группы «Русмит», но поголовья на них не было. По данным «Ъ-Черноземье», в «Агроэко» посчитали конкурента виновным в распространении АЧС, из-за чего летом 2024 года года в воронежский арбитраж поступил иск о взыскании 4,5 млрд руб. со структур «Русмита». Тогда же появилась информация о сделке по продаже ряда активов группы Владимиру Маслову — в сентябре она была завершена. По оценкам экспертов, бизнес был реализован за 12−18 млрд руб. Уже в октябре спор на 4,5 млрд руб. прекратили.