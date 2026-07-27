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Врач Сиворонов развеял миф о пользе безалкогольного пива для восстановления

Особую осторожность стоит проявить людям с проблемами ЖКТ.

В России набирает популярность тренд на безалкогольное пиво как напиток для восстановления после тренировок. Блогеры и производители рекламируют его как полезную альтернативу изотоникам, ссылаясь на наличие витаминов группы B, полифенолов и антиоксидантов. Однако главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов предупреждает: это серьёзное заблуждение, пишут VSE42.RU.

По словам специалиста, в безалкогольном пиве слишком мало натрия и хлора — ключевых элементов для восполнения потерь с потом. В спортивной медицине этот напиток не рассматривается как средство для коррекции водно-солевых нарушений.

Кроме того, витамины и минералы в нём быстро разрушаются при хранении, а многие марки содержат добавленный сахар, что ведёт к лишним калориям.

Особую осторожность стоит проявить людям с проблемами ЖКТ: пиво усиливает выработку желудочного сока, что может вызвать обострение гастрита, изжогу и вздутие. Напиток не рекомендуется при заболеваниях почек, диабете, колитах и панкреатите. Людям с алкогольной зависимостью вкус и ритуал могут стать триггером для срыва.