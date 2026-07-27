Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омск с выставкой приехал «Поезд Победы»

Передвижную выставку посетил губернатор Виталий Хоценко вместе с семьёй.

Источник: телеграм-канал Виталия Хоценко

В Омске, который в 2026 году носит статус Культурной столицы России, вновь сделал остановку «Поезд Победы». Экспозицию посетили губернатор Омской области Виталий Хоценко, митрополит Омский и Прииртышский Дионисий и Герой России, участник СВО Вячеслав Кабицкий. Об этом глава региона сообщил в своих социальных сетях.

Виталий Хоценко отметил, что проект имеет особое значение для Омска, удостоенного звания «Город трудовой доблести». В годы Великой Отечественной войны в город эвакуировали крупные заводы из разных регионов страны, которые выпускали необходимую для фронта продукцию.

«Здесь, в тылу, ковалось оружие Победы», — подчеркнул губернатор.

Глава региона также поблагодарил создателей «Поезда Победы» за реализацию проекта, который сохраняет память о событиях Великой Отечественной войны.