В Омск с выставкой приехал «Поезд Победы»

В Омске, который в 2026 году носит статус Культурной столицы России, вновь сделал остановку «Поезд Победы». Экспозицию посетили губернатор Омской области Виталий Хоценко, митрополит Омский и Прииртышский Дионисий и Герой России, участник СВО Вячеслав Кабицкий. Об этом глава региона сообщил в своих социальных сетях.
Виталий Хоценко отметил, что проект имеет особое значение для Омска, удостоенного звания «Город трудовой доблести». В годы Великой Отечественной войны в город эвакуировали крупные заводы из разных регионов страны, которые выпускали необходимую для фронта продукцию.
«Здесь, в тылу, ковалось оружие Победы», — подчеркнул губернатор.
Глава региона также поблагодарил создателей «Поезда Победы» за реализацию проекта, который сохраняет память о событиях Великой Отечественной войны.