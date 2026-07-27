В Омск с выставкой приехал «Поезд Победы»

В Омске, который в 2026 году носит статус Культурной столицы России, вновь сделал остановку «Поезд Победы». Экспозицию посетили губернатор Омской области Виталий Хоценко, митрополит Омский и Прииртышский Дионисий и Герой России, участник СВО Вячеслав Кабицкий. Об этом глава региона сообщил в своих социальных сетях.