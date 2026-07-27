Лесопромышленники Прикамья обновили инфраструктуру

Еще одним важным обновлением стала замена крана на участке подачи сырья. Новое оборудование отличается более высокой энергоэффективностью, повышает надежность производственного процесса и отвечает современным требованиям промышленной безопасности. Кран оснащен системами защиты от перегрузки и ограничения грузоподъемности, а также современным пультом управления, который обеспечивает точное перемещение грузов.