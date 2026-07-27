Специалисты АО «Транснефть — Верхняя Волга» побывали на защите дипломных работ

Специалисты АО «Транснефть — Верхняя Волга» приняли участие в защите выпускных квалификационных работ студентов Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева (НГТУ), обучающихся по направлению «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки». В состав государственной экзаменационной комиссии вошли представители отдела эксплуатации нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.
В этом году работы защитили 23 бакалавра и 4 магистра. Темы выпускных проектов охватывали актуальные производственные задачи такие, как проектирование линейной части магистральных трубопроводов, разработку площадочных объектов, вопросы эксплуатации электрохимической защиты трубопроводов, автоматизацию технологических процессов, применение полимерных материалов и труб из нержавеющей стали при строительстве и ремонте.
Все защитившиеся получили положительные оценки — комиссия отметила высокий уровень подготовки выпускников.
«Для нас важно участвовать в образовательном процессе, чтобы видеть кадры, которые приходят в отрасль. Защита дипломных работ — это возможность оценить компетенции выпускников и пригласить лучших из них на работу в нашу компанию. В этом году двое выпускников НГТУ уже трудоустроены в АО “Транснефть — Верхняя Волга”, еще двое проходят процедуру оформления. Мы заинтересованы в том, чтобы талантливая молодежь оставалась в отрасли и развивала ее вместе с нами», — отметил начальник отдела эксплуатации нефтепроводов и нефтепродуктопроводов АО «Транснефть — Верхняя Волга» Евгений Першин.
НГТУ им. Р. Е. Алексеева является одним из ключевых партнеров АО «Транснефть — Верхняя Волга» в подготовке кадров. Предприятие на постоянной основе сотрудничает с вузом, предоставляя студентам места для производственных практик и организуя целевое обучение.