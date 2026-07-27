Специалисты АО «Транснефть — Верхняя Волга» побывали на защите дипломных работ

«Для нас важно участвовать в образовательном процессе, чтобы видеть кадры, которые приходят в отрасль. Защита дипломных работ — это возможность оценить компетенции выпускников и пригласить лучших из них на работу в нашу компанию. В этом году двое выпускников НГТУ уже трудоустроены в АО “Транснефть — Верхняя Волга”, еще двое проходят процедуру оформления. Мы заинтересованы в том, чтобы талантливая молодежь оставалась в отрасли и развивала ее вместе с нами», — отметил начальник отдела эксплуатации нефтепроводов и нефтепродуктопроводов АО «Транснефть — Верхняя Волга» Евгений Першин.