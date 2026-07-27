После страшного ДТП под Гвардейском, где машину разорвало пополам, возбудили уголовное дело

Авария произошла накануне в 18:22 на 7 км трассы Зеленополье — Семёново — Каштаново. По данным полиции, молодой человек выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. 38-летняя пассажирка погибла до приезда скорой помощи. Водитель и ещё два человека получили травмы, их увезли в больницу.