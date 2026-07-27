Почти 470 тысяч жителей Чечни прошли диспансеризацию с января по май

Возможностью пройти диспансеризацию за первые пять месяцев 2026 года воспользовались около 470 тысяч жителей Чечни. Организация профосмотров отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения республики.
В частности, диспансеризацию прошли 242 790 взрослых и 226 460 детей. Годовой план выполнен уже на 44,2%.
«Регулярное прохождение диспансеризации позволяет предотвратить развитие хронических неинфекционных патологий и контролировать состояние здоровья», — отметили в Министерстве здравоохранения Чечни.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.