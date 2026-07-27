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Почти 470 тысяч жителей Чечни прошли диспансеризацию с января по май

Годовой план выполнен уже на 44,2%

Возможностью пройти диспансеризацию за первые пять месяцев 2026 года воспользовались около 470 тысяч жителей Чечни. Организация профосмотров отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения республики.

В частности, диспансеризацию прошли 242 790 взрослых и 226 460 детей. Годовой план выполнен уже на 44,2%.

«Регулярное прохождение диспансеризации позволяет предотвратить развитие хронических неинфекционных патологий и контролировать состояние здоровья», — отметили в Министерстве здравоохранения Чечни.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.