В Московском зоопарке началась тематическая неделя, посвященная большим пандам

В Московском зоопарке стартовала тематическая неделя, посвященная большим пандам Диндин и Жуи. До начала августа для посетителей подготовили серию познавательных и семейных мероприятий, приуроченных к дням рождения животных.
В течение недели гости смогут посетить тематические экскурсии, лекции, мастер-классы и интерактивные программы. Отдельные мероприятия познакомят посетителей с особенностями содержания больших панд, их образом жизни и международными проектами по сохранению редкого вида.
Основная часть программы рассчитана на семейную аудиторию. Для детей организованы творческие занятия и познавательные встречи, а для взрослых — лекции и экскурсии с участием специалистов зоопарка. Некоторые мероприятия требуют предварительной регистрации, остальные доступны по входному билету.
Большие панды остаются одними из самых посещаемых обитателей Московского зоопарка. Интерес к экспозиции заметно вырос после появления на свет панды Катюши — первого детеныша большой панды, родившегося в России.
Тематическая неделя завершится в начале августа. Организаторы ожидают, что праздничная программа привлечет как москвичей, так и гостей столицы.