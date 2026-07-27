В Московском зоопарке началась тематическая неделя, посвященная большим пандам

Основная часть программы рассчитана на семейную аудиторию. Для детей организованы творческие занятия и познавательные встречи, а для взрослых — лекции и экскурсии с участием специалистов зоопарка. Некоторые мероприятия требуют предварительной регистрации, остальные доступны по входному билету.