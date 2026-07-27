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Прямые регулярные авиарейсы запустили из Казани в абхазский Сухум

Продолжительность полета — 3,5 часа.

Авиакомпания «Северный ветер» запустила прямые регулярные авиарейсы из Казани в Сухум. Запуск маршрута способствует развитию внутреннего и въездного туризма в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в государственном комитете Республики Татарстан по туризму.

Это первый в истории прямой рейс, соединивший республику и Абхазию. Теперь добраться до черноморского побережья из Татарстана можно без пересадок за 3,5 часа.

Торжественная церемония открытия рейса прошла в международном аэропорту имени Габдуллы Тукая. Загрузка первого самолета составила почти 100%, что свидетельствует о высоком интересе путешественников к новому направлению.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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