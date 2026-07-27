Завершается нанесение дорожной разметки у образовательных учреждений Нижнего Новгорода

Новую разметку сделали на улице Завкомовской, где расположена школа № 138, на Гвоздильной у школы № 123, на Героя Самочкина у детсада № 125, на Нахимова у школы № 160, на проспекте Ленина у лицея № 180 и у школы № 60, в переулке Райниса у детского сада № 103.