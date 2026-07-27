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Завершается нанесение дорожной разметки у образовательных учреждений Нижнего Новгорода

Всего будет обновлено свыше 110 тысяч квадратных метров разметки.

Источник: Время

Завершается работа по нанесению дорожной разметки к учреждениям образования перед стартом учебного года. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем макс-канале.

Новую разметку сделали на улице Завкомовской, где расположена школа № 138, на Гвоздильной у школы № 123, на Героя Самочкина у детсада № 125, на Нахимова у школы № 160, на проспекте Ленина у лицея № 180 и у школы № 60, в переулке Райниса у детского сада № 103.

Как отметил Шалабаев, обновление разметки ведется и в целом по городу.

«Бригады работают как на главных дорожных артериях, так и пешеходных переходах, подходах к социальным объектам, парковках для средств индивидуальной мобильности и велодорожках. Дополнительно на семи сложных перекрестках сделали “вафельницу”: ул. Ильинская — Малая Покровская, пл. Минина и Пожарского — ул. Варварская, пр-т Гагарина — ул. Ветеринарная, ул. Бекетова — ул. Нартова и три на пл. Лядова».

Всего в этом году в Нижнем Новгороде обновят более 110 тысяч квадратных метров разметки. 95% от общего её объема выполняется более устойчивыми ко внешнему воздействию термопластичными материалами.

Напомним, что более 4 тысяч квадратных метров разметки нанесут на нижегородских велодорожках в 2026 году.

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