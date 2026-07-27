В Музее Победы прошла акция-реквием в память о погибших детях Донбасса

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Акция-реквием, посвященная Дню памяти детей — жертв войны в Донбассе, прошла в Зале памяти и скорби в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, участники акции зачитали имена погибших детей и их истории, возложив цветы и лампадки, передает корреспондент РИА Новости.
Имена погибших детей и их истории зачитали Герои России, ветераны спецоперации, члены семей воинов Отечества, в том числе — погибших защитников Родины. Каждый отдал дань памяти погибшим и зажег огонь лампады, после чего участники возложили цветы к инсталляции «Аллея ангелов» на выставке «Обыкновенный нацизм».
В экспозиции представлены подлинные экспонаты из Рубежного, Мариуполя, Попасной и Северодонецка, где ВСУ наносили удары по мирным жителям. В центре выставки — сожженные вражескими снарядами качели, окруженные детскими игрушками, над которыми парят ангелы с именами ушедших детей.
«И сегодня имена детей, у которых уже больше не будет детства, юности и красивого будущего, — о них и о том, в каких обстоятельствах они погибли, надо помнить», — сказала руководитель «Комитета семей воинов Отечества» Юлия Белехова.
Двенадцать лет назад, 27 июля 2014 года ВСУ нанесли массированный удар по центру Горловки, в результате которого погибли 22 человека, в том числе дети. Этот день в ДНР стал Днем памяти детей — жертв войны в Донбассе.
Скорбная дата установлена указом главы республики Денисом Пушилиным 11 июля 2022 года с целью увековечения памяти детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса.
В регионах России в этот день проходят акции в память о погибших от военной агрессии киевского режима детях Донбасса, Новороссии и приграничных к зоне проведения СВО субъектов.