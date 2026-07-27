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Telegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за сутки

Telegram впервые с февраля заблокировал за сутки более 200 тысяч групп и каналов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Telegram по итогам воскресенья заблокировал у себя более 200 тысяч групп и каналов, и такой рубеж был достигнут впервые почти за полгода, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным, мессенджер заблокировал за воскресенье 210 912 групп и каналов, выше отметки в 200 тысяч показатель поднялся впервые с 15 февраля (в тот день блокировки составляли 254 005). При этом обычно заметным знаковым «всплеском» становится рубеж уже в 100 тысяч блокировок в день.

Мессенджер за всю прошедшую неделю заблокировал суммарно уже 726 241 групп и каналов, из них сообществ, «связанных с терроризмом», — 3,335 тысячи.

С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило 21 415 746, из них 151 410 сообществ, «связанных с терроризмом».

Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и «проактивный мониторинг» на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети «ВКонтакте». Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.