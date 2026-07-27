Telegram заблокировал более 200 тысяч групп и каналов за сутки

Согласно данным, мессенджер заблокировал за воскресенье 210 912 групп и каналов, выше отметки в 200 тысяч показатель поднялся впервые с 15 февраля (в тот день блокировки составляли 254 005). При этом обычно заметным знаковым «всплеском» становится рубеж уже в 100 тысяч блокировок в день.