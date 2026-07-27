В Свердловской области создадут почти 2 тысячи мест в детских садах

«В Екатеринбурге работы идут на трех объектах. В микрорайоне Новокольцовском здание уже готово, получено разрешение на ввод, сейчас готовим его к открытию. В молодом и развивающемся районе города детсад очень нужен. В новом учреждении созданы все условия для комфортного пребывания 250 детей, в том числе для ребят с ограниченными возможностями здоровья», — сказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.