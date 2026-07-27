В Свердловской области создадут почти 2 тысячи мест в детских садах

Около двух тысяч новых мест в детских садах планируют создать в Свердловской области при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
«В Екатеринбурге работы идут на трех объектах. В микрорайоне Новокольцовском здание уже готово, получено разрешение на ввод, сейчас готовим его к открытию. В молодом и развивающемся районе города детсад очень нужен. В новом учреждении созданы все условия для комфортного пребывания 250 детей, в том числе для ребят с ограниченными возможностями здоровья», — сказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.
По его словам, в микрорайоне Солнечном детский сад на 300 мест готов на 57%. Там полностью завершено возведение каркаса здания, продолжаются фасадные и отделочные работы, устройство кровли, монтаж внутренних и наружных инженерных сетей.
В то же время в Пионерском микрорайоне продолжается строительство детсада на 350 мест с ясельными группами. Объект готов на 50%, работы идут по графику.
Также планируется сдать в эксплуатацию детский сад на 170 мест в Нижнем Тагиле. Еще один объект готовится к строительству в селе Патруши Сысертского муниципального округа. Проект детского сада на 270 мест получил положительное заключение государственной экспертизы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.