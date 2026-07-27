356 поваленных деревьев убрали в Ростове-на-Дону после урагана

В Ростове‑на‑Дону продолжается ликвидация последствий непогоды. По данным главы города Александра Скрябина, на данный момент специалисты убрали 356 поваленных деревьев; работы по расчистке дорог и тротуаров от веток и грунта ещё не завершены.
По состоянию на утро 27 июля без электричества остаются девять высоковольтных линий и свыше 38 линий низкого напряжения. При этом за минувшие сутки электроснабжение удалось восстановить в 2600 домах — свет получили 15 тысяч горожан. Для устранения аварий на электросетях задействованы 30 бригад и 28 единиц спецтехники.
Кроме того, зафиксировано свыше 300 обрывов линий наружного освещения — их устраняют шесть ремонтных бригад. Как подчеркнули в мэрии, аварийно‑восстановительные работы ведутся круглосуточно и будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения для всех потребителей.