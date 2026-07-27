В Красноярске 150 человек поучаствовали в ночных гонках на роликах

Трассой стала велодорожка острова Татышев. Взрослые участники преодолели 13,5 км, дети соревновались на дистанции 4,5 км. Лучшее время в категории «Стайер 90−125» показал Григорий Мелехов, он финишировал за 25 минут 8 секунд. Среди женщин победила Елена Покидова с результатом 30 минут 55 секунд.