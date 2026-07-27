В Красноярске 150 человек поучаствовали в ночных гонках на роликах

В красноярском Татышев-парке прошли соревнования по роллер-спорту «Ночные роллеры». Участниками четырнадцатых гонок стали 150 спортсменов из Красноярска, Новосибирска, Канска, Железногорска, Дивногорска, Ачинска, Омска и Тайшета.
Трассой стала велодорожка острова Татышев. Взрослые участники преодолели 13,5 км, дети соревновались на дистанции 4,5 км. Лучшее время в категории «Стайер 90−125» показал Григорий Мелехов, он финишировал за 25 минут 8 секунд. Среди женщин победила Елена Покидова с результатом 30 минут 55 секунд.
В категории «Стайер 68−84» быстрее всех среди мужчин стал Егор Селютин, среди женщин лучший результат показала Наталья Завкибекова. Победителей также определили среди детей, профессионалов и любителей.
Участники получили грамоты, а призёров наградили медалями и подарками от организаторов.