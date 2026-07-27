Мужчина развелся с женой из-за проигрыша Аргентины на ЧМ. Нашел предлог

В Малайзии мужчина развелся с женой из-за проигрыша Аргентины на чемпионате мира по футболу в 2026 году, пишет Asia One со ссылкой на пост в Threads (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России), где был размещен скриншот переписки.
В публикации утверждается, что мужчина якобы поспорил с другом и выполнил условия пари посредством тройного талака. Эта практика относится к исламской практике, которая позволяет мужчине-мусульманину развестись с женой, трижды произнеся слово «талак» (развод). В Малайзии практика признается законной шариатским судом, если о ней сообщить в течение семи дней.
В посте также значилось, что женщина была в растерянности из-за того, что ее муж после матча развелся с ней.
К 24 июля пост набрал около 950 тыс. просмотров, некоторые пользователи усомнились в достоверности заявления женщины, были и те, кто раскритиковал действия мужчины.
В Asia One заявили, что сведения о посте дошли до бывшего министра по делам религии в канцелярии премьер-министра Малайзии Зулькифли Мохамад Аль-Бакри. По его словам, условие, поставленное мужчиной для тройного талака, было выполнено — Аргентина проиграла. Тем не менее он предупредил, что паре не стоит выносить это дело на рассмотрение в соцсети и полагаться на общественное мнение о законности их развода. Им нужно обратиться в шариатский суд или к соответствующим религиозным властям, чтобы разобраться в юридических последствиях произошедшего.
Кто победил на ЧМ-2026.
В финале ЧМ-2026 Испания обыграла Аргентину со счетом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса на 106-й минуте. Более 2 млн болельщиков вышли на улицы Мадрида, чтобы встретить сборную Испании после победы.
Сборную Аргентину на родине после поражения встретили тысячи болельщиков. Самолет с командой приземлился в аэропорту Эсейса. Из самолета футболисты проходили по красной дорожке. Администрация аэропорта также выложила на газоне слово «Спасибо!».
Игроки на открытом автобусе проехали по Буэнос-Айресу к тренировочной базе сборной, приветствуя собравшихся болельщиков, которые размахивали флагами, запускали фейерверки и скандировали песни в поддержку команды.
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