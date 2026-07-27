Мужчина развелся с женой из-за проигрыша Аргентины на ЧМ. Нашел предлог

В Asia One заявили, что сведения о посте дошли до бывшего министра по делам религии в канцелярии премьер-министра Малайзии Зулькифли Мохамад Аль-Бакри. По его словам, условие, поставленное мужчиной для тройного талака, было выполнено — Аргентина проиграла. Тем не менее он предупредил, что паре не стоит выносить это дело на рассмотрение в соцсети и полагаться на общественное мнение о законности их развода. Им нужно обратиться в шариатский суд или к соответствующим религиозным властям, чтобы разобраться в юридических последствиях произошедшего.