В Челябинске пройдет бизнес-семинар о системах налогообложения

В качестве спикера на мероприятии выступит налоговый консультант и руководитель компании «Налоговый советник» Елена Попова. Она расскажет, в каких случаях выгоднее зарегистрировать ИП, а когда — оформить самозанятость, как выбрать оптимальную систему налогообложения, какие налоговые обязательства возникают после регистрации ИП, как избежать штрафов и налоговых рисков, какие ошибки чаще всего допускают начинающие предприниматели и как их предотвратить.