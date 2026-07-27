В Челябинске пройдет бизнес-семинар о системах налогообложения

Семинар «Как начать бизнес и выбрать оптимальную систему налогообложения?» состоится 30 июля в Челябинске. Занятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.
В качестве спикера на мероприятии выступит налоговый консультант и руководитель компании «Налоговый советник» Елена Попова. Она расскажет, в каких случаях выгоднее зарегистрировать ИП, а когда — оформить самозанятость, как выбрать оптимальную систему налогообложения, какие налоговые обязательства возникают после регистрации ИП, как избежать штрафов и налоговых рисков, какие ошибки чаще всего допускают начинающие предприниматели и как их предотвратить.
Участие в семинаре бесплатное. Необходима предварительная регистрация по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.