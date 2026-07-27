В Караидельском районе Башкирии 14 школ получили новое оборудование

Современное оборудование для оснащения кабинетов по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» поступило в 14 школ Караидельского района Башкирии. Это стало возможным при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве просвещения республики.
Учреждения получили средства первой помощи и наглядные пособия по оказанию доврачебной помощи, лабораторное оборудование, которое позволяет ученикам создавать макеты укрытий, а также средства индивидуальной защиты и многое другое. На смену старым плакатам пришли действующие учебные комплексы — точные массогабаритные макеты автомата Калашникова и пистолета Макарова.
«Новое оборудование изменило подход к обучению — если раньше уроки часто носили теоретический характер, то сейчас акцент сместился на практику. Школьники учатся работать в команде, осваивают алгоритмы поведения в экстремальных ситуациях и получают навыки оказания первой помощи», — отметили в Министерстве просвещения Республики Башкортостан.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.