За неделю на Дону потушили 219 пожаров

Пресс‑служба ГУ МЧС по Ростовской области обнародовала статистику происшествий за неделю.
За этот период в регионе ликвидировали 219 пожаров. В ходе тушения удалось спасти двух человек, однако четыре жителя области, в том числе один ребёнок, погибли.
Среди прочих происшествий — два лесных пожара, общая площадь которых составила 0,93 гектара. Кроме того, сотрудники МЧС 32 раза выезжали на ликвидацию последствий дорожно‑транспортных происшествий; в ДТП погибли восемь человек.
На водных объектах региона зафиксировано два происшествия со смертельным исходом — погибли два человека.
Также в пресс‑службе напомнили о последствиях непогоды в минувшие выходные: из‑за сильного дождя и порывистого ветра электроснабжение временно отсутствовало в 16 муниципальных образованиях. В результате стихии погиб один житель Ростовской области.