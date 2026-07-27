Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За неделю на Дону потушили 219 пожаров

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Пресс‑служба ГУ МЧС по Ростовской области обнародовала статистику происшествий за неделю.

За этот период в регионе ликвидировали 219 пожаров. В ходе тушения удалось спасти двух человек, однако четыре жителя области, в том числе один ребёнок, погибли.

Среди прочих происшествий — два лесных пожара, общая площадь которых составила 0,93 гектара. Кроме того, сотрудники МЧС 32 раза выезжали на ликвидацию последствий дорожно‑транспортных происшествий; в ДТП погибли восемь человек.

На водных объектах региона зафиксировано два происшествия со смертельным исходом — погибли два человека.

Также в пресс‑службе напомнили о последствиях непогоды в минувшие выходные: из‑за сильного дождя и порывистого ветра электроснабжение временно отсутствовало в 16 муниципальных образованиях. В результате стихии погиб один житель Ростовской области.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше