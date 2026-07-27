Суд признал банкротом тамбовскую транспортную компанию с выручкой 2,5 млрд

По данным Rusprofile, ООО «Бигкар» основали в мае 2017 года в Новосибирске, а в 2022-м компания была зарегистрирована в Тамбове. Основной указана деятельность автомобильного грузового транспорта. Уставный капитал предприятия составляет 20,2 млн руб. Директором до июля 2026-го числился Николай Казанцев, который владеет в фирме долей менее 0,005%. Основной собственник (99,995%) — Андрей Князев. В 2024 году выручка ООО «Бигкар» выросла на 54% и составила 2,45 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась на 15% — до 30,8 млн руб. По объему выручки компания заняла второе место в регионе. Финансовые показатели за 2025 год не публиковались.