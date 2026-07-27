Музыкальные инструменты поступили в Победненскую школу искусств в Крыму

Победненская детская школа искусств в Крыму получила новые музыкальные инструменты при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Джанкойского района.
В учреждение поступили аккордеон «Тула», рояль и пианино марки «Н. Рубинштейн». Также оно получило конденсаторный микрофон и комплект музыкальной литературы.
«Новые инструменты и оборудование открывают перед учащимися и педагогами дополнительные возможности. Учебный процесс становится более насыщенным, интересным и результативным, а качество освоения образовательных программ заметно повышается», — отметили в администрации Джанкойского района.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.