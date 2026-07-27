Названы пять самых «мокрых» населенных пунктов России

На первой строчке самых дождливых точек России этим летом оказалось село Аян в Хабаровском крае. С начала июня здесь выпало уже 466 миллиметров осадков. В каких еще регионах страны первые месяцы лета выдались особенно дождливыми?
Для Аяна, по мнению синоптиков, такое мокрое лето довольно типично.
«Эту территорию на севере Хабаровского края, включающую села Аян и Чумикан, не зря прозвали “гнилым местом”. Там нередки осадки из-за циклонов, которые выходят с севера Сахалина, — пояснила “РГ” начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Брынцева. — Этим летом в Аяне осадки достигли уровня опасного метеоявления. Так, в июне дожди шли пять суток без перерыва, в том числе трое суток наблюдался мощный ливень, когда уровень осадков достигал 53 миллиметров».
С учетом того, что село находится на побережье Охотского моря, сильные осадки не влекут для него особых последствий, потому что влага скатывается в море. Метеопрогноз до конца лета для Аяна хороший. Сейчас там тепло — температура днем до 15−18 градусов. Сильных осадков, как в первой половине лета, не ожидается.
По данным SHOT, в пятерку самых «мокрых» мест России этим летом также вошли Екатеринбург (360 миллиметров осадков) и Туринск Свердловской области (340 миллиметров), Златоуст в Челябинской области (339 миллиметров) и поселок Посьет в Приморском крае (330 миллиметров).
Для Среднего Урала такое дождливое лето не типично. По словам главного синоптика Уралгидромета Галины Шепоренко, такого специалисты не отмечали никогда за время наблюдений. Текущую ситуацию она объяснила тем, что влажные циклонические области, для которых свойственно низкое давление, были заперты над регионом антициклонами и фронтальными разделами атмосферных масс. Обычно циклоны, двигаясь с Запада на Восток, беспрепятственно проходили в Западную Сибирь, а тут были задержаны антициклонами — воздушными потоками с высоким давлением. Нарушением атмосферной циркуляции, которая была обычной в прошлые годы, объясняют и рекордные осадки в других регионах Урала.
Гидролог, кандидат географических наук, доцент УрФУ Дмитрий Клименко в интервью «РГ» объяснил, что на Урал вслед да маловодным пришел многоводный период, для которого характерно превышение норм по выпадающим осадкам по сравнению с иными природными циклами. По мнению многих специалистов, в том числе Клименко, водными периодами на суше управляет баланс влаги и тепла между мировым океаном и атмосферой.
В Приморье июнь и июль тоже выдались пасмурными и дождливыми. И жители региона, и многочисленные туристы, которые уже заполнили побережье края, довольствовались лишь несколькими днями устойчивой солнечной погоды. Рекорды побил Посьет. При этом, как рассказала «РГ» начальник Примгидромета Борис Кубай, если исходить из среднегодовых показателей, этот поселок далеко не самый «мокрый» в Приморье.
«Есть места, которые заливает чаще и масштабнее. Но этот поселок расположен на побережье, а это автоматически означает, что непогода здесь достаточно привычное явление, но все же из года в год ситуация не повторяется, и после дождливого теплого сезона могут быть несколько лет с солнечными летними периодами, — сообщил эксперт. — Что же касается нынешнего лета, то на Приморье пришел циклон из района Охотского моря, который принес прохладный и сырой воздух. На побережье, в том числе и в районе Посьета, происходит столкновение воздушных масс. Результат — частые туманы, а то и дожди».
Подтоплений и наводнений в здесь не опасаются, так как населенный пункт находится на возвышенностях и вся вода с неба быстро уходит в море.
Кстати, на момент подготовки материала в Приморье вновь было объявлено штормовое предупреждение. Ожидался тайфун со всеми вытекающими в прямом смысле этого слова последствиями. А август в регионе обещает быть переменчивым — прогнозах синоптиков соседствуют периоды жары, затяжные ливни и резкие понижения температуры. Так что, тот же Посьет еще может подняться нынешнем летом в топе самых «мокрых» мест страны.