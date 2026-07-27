Названы пять самых «мокрых» населенных пунктов России

«Есть места, которые заливает чаще и масштабнее. Но этот поселок расположен на побережье, а это автоматически означает, что непогода здесь достаточно привычное явление, но все же из года в год ситуация не повторяется, и после дождливого теплого сезона могут быть несколько лет с солнечными летними периодами, — сообщил эксперт. — Что же касается нынешнего лета, то на Приморье пришел циклон из района Охотского моря, который принес прохладный и сырой воздух. На побережье, в том числе и в районе Посьета, происходит столкновение воздушных масс. Результат — частые туманы, а то и дожди».