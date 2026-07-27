В Красноярском крае горит лес на площади 600 тысяч гектаров

КРАСНОЯРСК, 27 июл — РИА Новости. Почти 60 лесных пожаров бушуют на 600 тысячах гектаров в Красноярском крае, сообщила пресс-служба МЧС.
«В Красноярском крае сейчас действуют 59 природных пожаров. Угрозы населенным пунктам нет», — заявил глава Рослесхоза Иван Советников на заседании оперативного штаба под руководством министра Александра Куренкова.
Всего с начала года в крае зарегистрировали свыше тысячи природных пожаров — вдвое больше, чем в прошлом году. Лидеры по числу возгораний — Туруханский и Енисейский муниципальные округа.
«Уже сегодня площадь, пройденная пожарами, составляет почти 600 тысяч гектаров, это в десятки раз превышает аналогичные показатели прошлого года», — отметил Куренков.
В тушении участвуют более тысячи человек из девяти регионов. В готовность привели аэромобильную группировку регионального МЧС в составе 100 человек, 24 единиц техники, пяти плавсредств и двух беспилотных авиасистем.
По словам губернатора Михаила Котюкова, ситуация остается сложной — аномальная жара держится уже практически шесть недель, а основные очаги пожаров сконцентрированы на труднодоступных территориях.
Куренков обратил внимание на важность оперативной проверки термических точек и тушения возгораний в день их обнаружения. Это позволит не допустить увеличения площади и снизить затраты на ликвидацию возгораний, добавил он.
На прошлой неделе обстановку с лесными пожарами в Красноярском крае признали чрезвычайной ситуацией в лесах федерального характера.