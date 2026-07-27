В Сургутском районе Югры трудоустроили 8 земских работников культуры

Восемь специалистов прибыло в Сургутский район Югры в 2026 году по программе «Земский работник культуры». Она реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации муниципалитета.
Новые работники приехали из Кемеровской, Свердловской областей, Тюмени, а также из Алтайского края и Нефтеюганского района. Они пополнили штат учреждений культуры в поселках Ульт-Ягун, Федоровский, Солнечный, Белый Яр, деревне Русскинской и городе Лянторе.
«Сургутский район занимает лидирующую позицию по привлечению специалистов в рамках программы. Мы тесно работаем с департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, обосновывая потребность в кадрах для отдаленных и малых поселений», — отметила начальник отдела реализации культурной политики администрации муниципалитета Айгуль Федорова.
Напомним, что участники программы «Земский работник культуры» получают единовременную выплату в размере 1 млн рублей из федерального бюджета. Кроме того, в администрации Сургутского района действуют дополнительные меры поддержки: компенсация стоимости найма жилого помещения в размере до 20 тысяч рублей ежемесячно.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.