В Самарской области заработала горячая линия по энтеровирусам

Специалисты ответят на вопросы о способах предупреждения заболевания, основных мерах защиты и действиях при появлении признаков инфекции. Приём обращений организован в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 16:45 (перерыв с 13:00 до 14:00). Телефон горячей линии: 8 (846) 267−42−94 .