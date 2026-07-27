В Самарской области заработала горячая линия по энтеровирусам

С 27 июля по 7 августа жители региона могут обратиться на горячую линию по профилактике энтеровирусной (неполио) инфекции. Консультации проводит Управление Роспотребнадзора по Самарской области.
Специалисты ответят на вопросы о способах предупреждения заболевания, основных мерах защиты и действиях при появлении признаков инфекции. Приём обращений организован в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 16:45 (перерыв с 13:00 до 14:00). Телефон горячей линии:
Также жители могут задать вопросы в территориальных отделах Управления Роспотребнадзора — номера телефонов опубликованы на официальном сайте ведомства.
Энтеровирусные инфекции — группа острых заболеваний, вызываемых энтеровирусами. Чаще всего они проявляются в виде лихорадки, сыпи, респираторных симптомов и расстройств ЖКТ. Особенно уязвимы дети. Специалисты напоминают: в летний период, когда риск заражения повышается, важно соблюдать правила гигиены, мыть руки, овощи и фрукты, пить только кипячёную или бутилированную воду.