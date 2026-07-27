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Эстонские полицейские помогут Латвии защищать ЕС от мигрантов

Эстония отправляет своих полицейских и пограничников в Латвию. Об этом заявил глава МВД республики Игорь Таро, информирует ERR.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эти силы направят на усиление охраны внешнего периметра Европейского союза (ЕС). По словам министра, необходимо именно на внешних границах останавливать нелегальную миграцию, а не усиливать контроль на внутренних границах Шенгенской зоны.

Как уточняет ERR, «решение принято после того, как за последние дни в Эстонии задержали несколько десятков нелегальных мигрантов».

Латвийские власти фиксируют колоссальное давление на границу. По словам Таро, пограничники в Латвии работают в условиях очень высокого миграционного давления. Для охраны границы задействованы не только военнослужащие пограничных подразделений, но и бойцы служб быстрого реагирования, добровольцы. Эстонские сотрудники отправляются в Латвию, чтобы усилить коллег и обеспечить ротацию личного состава.

До этого появилась информация о трудностях, с которыми столкнулись эстонцы, желающие попасть в Россию. На КПП в Нарве образовалась очередь из тех, кто хочет въехать в РФ.

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