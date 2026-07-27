Эстонские полицейские помогут Латвии защищать ЕС от мигрантов

Латвийские власти фиксируют колоссальное давление на границу. По словам Таро, пограничники в Латвии работают в условиях очень высокого миграционного давления. Для охраны границы задействованы не только военнослужащие пограничных подразделений, но и бойцы служб быстрого реагирования, добровольцы. Эстонские сотрудники отправляются в Латвию, чтобы усилить коллег и обеспечить ротацию личного состава.