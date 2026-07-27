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СК возбудил уголовное дело после атаки БПЛА ВСУ на Ростовскую область

Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ночной атаки БПЛА в Ростове‑на‑Дону. Об этом проинформировала пресс‑служба СК РФ.

Ведомство займётся расследованием преступлений против мирных жителей в Ростовской и Белгородской областях, а также в ДНР. Как уточнили в СК, следователи установят участников вооружённых формирований, причастных к атаке, и дадут их действиям уголовно‑правовую оценку.

По данным следствия, в ночь на 27 июля в результате удара погибли пять человек: сначала стало известно о смерти супружеской пары, позднее были обнаружены тела ещё трёх погибших — двух взрослых и ребёнка. Кроме того, ранения получили восемь человек — двоим помощь оказали на месте, шестерых госпитализировали.

Из‑за падения фрагментов беспилотников пострадали жилые дома: в связи с этим жителей многоквартирных домов эвакуировали, 56 человек разместили в пункте временного размещения.

Среди повреждённых объектов — центр для людей без определённого места жительства, три многоквартирных и 17 частных домов, пять автомобилей, кафе и складские помещения. Разрушения зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах Ростова‑на‑Дону.

В общей сложности в Ростовской области в ночь атаки средства ПВО ликвидировали порядка 50 БПЛА. Ударам подверглись Ростов‑на‑Дону, Таганрог, а также Чертковский, Тарасовский, Шолоховский и Миллеровский районы.

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