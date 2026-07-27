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Нижегородцу назначили ограничение свободы за травмирование водителя автобуса

Ранее судимого Алексея Колчина приговорили к двум годам ограничения свободы за травмирование водителя автобуса в городе Заволжье, сообщили в Нижегородском областном суде. Фигуранта судили по п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Источник: Коммерсантъ

Ранее судимого Алексея Колчина приговорили к двум годам ограничения свободы за травмирование водителя автобуса в городе Заволжье, сообщили в Нижегородском областном суде. Фигуранта судили по п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Установлено, что вечером 10 января 2026 года из-за отказа потерпевшего открыть дверь в автобус подсудимый схватил его за куртку и дернул в свою сторону. В результате водитель упал, получив тяжкие телесные повреждения.

Подсудимый на время следствия находился под арестом, после оглашения приговора его освободили из-под стражи. Приговор в законную силу пока не вступил.

В пользу потерпевшего суд взыскал 100 тыс. руб. за моральный вред.