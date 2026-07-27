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Проктолог извлёк из пациента ветку в Нижнем Новгороде

Медик не стал углубляться в выяснение обстоятельств того, как инородное тело попало в организм.

Нижегородский врач‑проктолог Антон Симонов оказал помощь пациенту, у которого в прямой кишке застрял обломок ветки. Об этом сообщили в Макс-канале «Бокал Прессека».

Медик не стал углубляться в выяснение обстоятельств того, как инородное тело попало в организм — главным было оказать необходимую медицинскую помощь. Вмешательство прошло успешно: древесный фрагмент был аккуратно извлечён, состояние пациента стабилизировано.

Ранее врачи сохранили нижегородке голос при удалении опухоли размером с грейпфрут.