Проктолог извлёк из пациента ветку в Нижнем Новгороде

Нижегородский врач‑проктолог Антон Симонов оказал помощь пациенту, у которого в прямой кишке застрял обломок ветки. Об этом сообщили в Макс-канале «Бокал Прессека».
Медик не стал углубляться в выяснение обстоятельств того, как инородное тело попало в организм — главным было оказать необходимую медицинскую помощь. Вмешательство прошло успешно: древесный фрагмент был аккуратно извлечён, состояние пациента стабилизировано.
Ранее врачи сохранили нижегородке голос при удалении опухоли размером с грейпфрут.