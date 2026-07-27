Власти заказывают проект ремонта трамвайной сети на улице Багратиона в Калининграде. На эти цели выделили 13 миллионов рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Победителю торгов предстоит разработать документацию для капремонта контактной сети и путей на улице Багратиона от Ленинского проспекта до Большой Песочной. Подрядчика определят 17 августа. Работы необходимо выполнить в течение 220 дней с даты заключения контракта.
В апреле администрация Калининграда уже заказывала проекты для капремонта нескольких участков трамвайной сети: на проспекте Мира, Черняховского, Шевченко и других улицах. На разработку документации выделяли около 142 миллионов рублей. Летом объявили торги на проект обновления инфраструктуры на Фестивальной аллее и Советском проспекте.
Ранее сообщали, что власти рассчитывают закупить 18 трамваев и отремонтировать 21 километр путей в Калининграде. Программа модернизации сети рассчитана до 2031 года. Её оценивают в десять миллиардов рублей. Эти деньги регион хочет получить из федерального бюджета.
В декабре 2025 года губернатор Алексей Беспрозванных говорил, что старая инфраструктура сдерживает покупку новых трамваев в Калининграде. По его словам, линии и депо находятся в плохом состоянии и требуют «определённого пересмотра».
В ноябре глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявила, что в бюджет 2026 года планируют заложить деньги на разработку проекта для реконструкции всей трамвайной сети. Сейчас в городе ремонтируют отдельные участки.