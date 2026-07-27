В Красноярске обещают ухудшение погоды

По прогнозу синоптиков, местами сохранятся сильные дожди, ливни, грозы и град. Также возможны шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с. В главном управлении по ГО, ЧС и ПБ красноярцев просят быть осторожнее на улицах и дорогах. При сильном ветре не стоит подходить к рекламным щитам, лёгким постройкам, строящимся и ремонтируемым зданиям, линиям электропередач и оборванным проводам.