В Красноярске обещают ухудшение погоды

В Красноярске и центральных районах края 28 и 29 июля ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на данные Среднесибирского УГМС.
По прогнозу синоптиков, местами сохранятся сильные дожди, ливни, грозы и град. Также возможны шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с. В главном управлении по ГО, ЧС и ПБ красноярцев просят быть осторожнее на улицах и дорогах. При сильном ветре не стоит подходить к рекламным щитам, лёгким постройкам, строящимся и ремонтируемым зданиям, линиям электропередач и оборванным проводам.
Автомобили лучше парковать подальше от деревьев и плохо закреплённых конструкций. В помещениях нужно плотно закрыть окна и двери. Во время грозы не рекомендуется находиться у воды или на воде, а также прикасаться к металлическим предметам. Дома желательно отключить электроприборы.
При подтоплении жителей просят сохранять спокойствие, предупредить соседей и помочь детям, пожилым людям и инвалидам. Не стоит идти или ехать по затопленной дороге, так как человека или автомобиль может снести течением.
В случае опасности нужно звонить по номеру 112.