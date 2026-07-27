При ударе ВСУ по Кирилловке погиб начальник запорожского управления ГРЧЦ

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с РИА Новости назвал произошедшее преднамеренным военным преступлением, которое на свой счет может записать новый главком ВСУ Михаил Драпатый. Сенатор от ДНР Александр Волошин также отметил, что атака ВСУ на турбазу — это не просто теракт, а «публичный акт геноцида в отношении русских людей». Омбудсмен ЛНР Анна Сорока заявила, что удар в Кирилловке стал продолжением трагедии в Старобельске.