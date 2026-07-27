Психиатр рассказала, как часто надо есть здоровому человеку

«Для здорового человека с нормальным пищевым поведением период между приемами пищи определяется по физическому голоду, без привязки к строгому отрезку времени. В среднем это 3−4 часа в зависимости от активности, состава предыдущего приема пищи и других индивидуальных факторов», — пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Шахову.