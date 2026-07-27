Депутат Чаплин объяснил, какие льготы могут получить работающие пенсионеры

Работающие пенсионеры освобождены от налога на имущество (один объект каждого вида) и имеют налоговый вычет по земельному налогу на шесть соток. С 70 лет они получают 50% компенсацию взносов на капремонт, а с 80 лет — 100%. Также доступна субсидия на ЖКУ, если расходы превышают 22% дохода семьи (в регионах порог может быть снижен).