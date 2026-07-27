Депутат Чаплин объяснил, какие льготы могут получить работающие пенсионеры

В 2026 году работающие пенсионеры в России имеют ряд льгот и гарантий, включая трудовые, налоговые и социальные преимущества. Об этом сообщил RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
Он отметил, что работающие пенсионеры могут взять два оплачиваемых дня в год для диспансеризации, сохранив средний заработок. Они также имеют право взять до 14 дней неоплачиваемого отпуска в любое время, и работодатель не может отказать. При увольнении по причине выхода на пенсию отработка не требуется.
С 2025 года индексация пенсий для работающих пенсионеров была полностью восстановлена. С 1 января 2026 года выплаты увеличены на 7,6%. Ежегодно с 1 августа проводится беззаявительный перерасчёт с учётом страховых взносов, ограниченных тремя пенсионными коэффициентами.
Работающие пенсионеры освобождены от налога на имущество (один объект каждого вида) и имеют налоговый вычет по земельному налогу на шесть соток. С 70 лет они получают 50% компенсацию взносов на капремонт, а с 80 лет — 100%. Также доступна субсидия на ЖКУ, если расходы превышают 22% дохода семьи (в регионах порог может быть снижен).
При этом работающие пенсионеры имеют право на получение льгот и субсидий наравне с неработающими. Для получения льгот им не нужно обращаться в множество инстанций: большинство услуг доступны онлайн или через Социальный фонд России, МФЦ или портал «Госуслуги».
Кроме того, для прохождения диспансеризации можно обратиться к работодателю, написав заявление, которое работодатель обязан удовлетворить, предоставив до двух оплачиваемых дней в год.