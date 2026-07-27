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Контракты на ремонт курских дорог на 2,5 млрд поделили две местные компании

Областное казенное учреждение «Курскавтодор» завершило поиски подрядчика на ремонт дорог в шести районах Курской области. Четыре контракта по начальным ценам заключены с местным ООО «Терра» на совокупную сумму 2,1 млрд руб. Компании предстоит отремонтировать дороги в Касторенском, Курском, Советском и Щигровском районах. Подрядчиком на реконструкцию магистралей в Обоянском и Октябрьском районах стало местное же ЗАО «Суджанское дорожное ремонтно-строительное управление № 2» (Суджанское ДРСУ № 2). С ним заключили контракт по начальной цене 473,5 млн руб. Обе компании стали единственными участниками в конкурсах. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник: Коммерсантъ

Областное казенное учреждение «Курскавтодор» завершило поиски подрядчика на ремонт дорог в шести районах Курской области. Четыре контракта по начальным ценам заключены с местным ООО «Терра» на совокупную сумму 2,1 млрд руб. Компании предстоит отремонтировать дороги в Касторенском, Курском, Советском и Щигровском районах. Подрядчиком на реконструкцию магистралей в Обоянском и Октябрьском районах стало местное же ЗАО «Суджанское дорожное ремонтно-строительное управление № 2» (Суджанское ДРСУ № 2). С ним заключили контракт по начальной цене 473,5 млн руб. Обе компании стали единственными участниками в конкурсах. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выполнить работы по всем контрактам необходимо с 1 января по 30−31 октября 2027 года. Финансирование осуществляется за счет областного бюджета.

ООО «Терра» в Курском районе выполнит ремонт 32 км дорожного покрытия. Общий объем финансирования работ определен в 811,4 млн руб. Подрядчику предстоит обновить следующие участки:

«Крым» — Березка (км 0+000 — км 4+601);

Курск — Шумаково — Полевая через Лебяжье (км 16+000 — км 24+338);

«Курск — Борисоглебск» — Полевая (км 9+600 — км 15+180);

«Курск — Борисоглебск» — Халино (км 0+000 — км 4+396);

«Курск — Касторное» — Ноздрачево — Виногробль (км 4+600 — км 12+310);

«Крым» — 2-е Шемякино (км 0+000 — км 1+300).

В Советском районе на ремонт дорог предусмотрено 301,2 млн руб. В перечень объектов включены следующие магистрали:

«Курск — Касторное» — Переволочное — Васютина (0+000 — км 4+761);

«Курск — Борисоглебск» — Белгородка (км 0+000 — км 0+793);

Курск — Касторное (км 95+404 — км 99+706);

Курск — Касторное (км 123+200 — км 125+065).

В Щигровском районе на ремонт заложено 464,3 млн руб. Работы предстоит выполнить на этих дорогах:

Сидоровка — Демякино, км (0+000 — км 2+118);

«Курск — Касторное» — Струковка (км 3+504 — км 6+800);

Щигры — Никольский — Рождественское (км 14+000 — км 20+500);

Охочевка — Защитное — «Курск — Борисоглебск» (км 10+100 — км 15+000);

«Курск — Касторное — Струковка» — Сидоровка (км 0+000 — км 1+000) и (км 3+600 — км 4+050).

В Касторенском районе на восстановление дорожного покрытия выделили 485,2 млн руб. Подрядчик должен привести в порядок следующие участки:

«Курск — Касторное» — Успено — Раевка (км 0+000 — км 1+000);

«Курск — Касторное» — Верхняя Грайворонка (км 0+000 — км 6+000);

«Курск — Борисоглебск» — Касторное — граница Липецкой области — Александровка (км 8+400 — км 13+400);

«Курск — Борисоглебск» — Касторное — граница Липецкой области — Погожево — Суковкино (км 0+000 — км 4+000);

Касторное — Верхотопье (км 0+000 — км 0+830);

Касторное — п. Ленинский (км 0+000 — км 2+000).

В Обоянском и Октябрьском районах «Суджанское ДРСУ № 2» отремонтирует следующие участки дорог:

«Обоянь — Суджа» — Павловка (км 0+000 — км 7+896);

Дьяконово — Старково — Соколовка (км 3+040 — км 10+740, км 13+240 — км 16+890, км 19+066 — км 23+066);

«Дьяконово — Старково — Соколовка» — Ванина (км 0+000 — км 3+662).

По данным Rusprofile, ООО «Терра» было зарегистрировано в декабре 2014 года в Курской области. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 99% принадлежат московскому ООО «Снабстрой» (в нем доля Сергея Ракчеева составляет 99%, Андрея Локтионова — 1%), торгующее лесо- и строительными материалами, 1% — лично господину Локтионову. Генеральный директор — Сергей Сургуч. В 2025 году выручка составила 5,3 млрд руб., чистая прибыль — 481,5 млн.

ЗАО «Суджанское ДРСУ № 2» зарегистрировано в городе Суджа Курской области в марте 2005 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор — Николай Ильинов. Информация об учредителях не разглашается. Выручка компании за 2025 год составила 3,3 млрд руб., чистая прибыль — 17 млн руб.

В начале июня стало известно, что «Терра» получило контракт на ремонт участков дорог в Курской области на Красной площади и трассе Курск — Поныри общей протяженностью около 900 м. Соглашение с компанией заключили по начальной цене 106 млн руб. В июле «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Суджанское ДРСУ № 2» отремонтирует дорогу Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной в Льговском районе. Стоимость контракта равняется начальной цене в размере 307,6 млн руб.

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