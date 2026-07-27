Контракты на ремонт курских дорог на 2,5 млрд поделили две местные компании

Областное казенное учреждение «Курскавтодор» завершило поиски подрядчика на ремонт дорог в шести районах Курской области. Четыре контракта по начальным ценам заключены с местным ООО «Терра» на совокупную сумму 2,1 млрд руб. Компании предстоит отремонтировать дороги в Касторенском, Курском, Советском и Щигровском районах. Подрядчиком на реконструкцию магистралей в Обоянском и Октябрьском районах стало местное же ЗАО «Суджанское дорожное ремонтно-строительное управление № 2» (Суджанское ДРСУ № 2). С ним заключили контракт по начальной цене 473,5 млн руб. Обе компании стали единственными участниками в конкурсах. Информация об этом появилась на портале госзакупок.