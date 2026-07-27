Экс-замглавы Кировского района Перми останется под арестом до конца сентября

По версии следствия, он передавал в краевое министерство территориальной безопасности документы с недостоверными сведениями. Они якобы подтверждали содействие в привлечении граждан к заключению контрактов на военную службу. В результате, считают следователи, из бюджета было похищено около 4,7 млн рублей.